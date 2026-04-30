San Gennaro | Napoli celebra il miracolo di primavera con processione a maggio

Sabato 2 maggio 2026, Napoli si appresta ad ospitare la tradizionale processione di San Gennaro, un appuntamento che si ripete ogni anno e richiama numerosi fedeli. La celebrazione si svolge nel centro della città e prevede il passaggio della statua del santo attraverso le vie principali, accompagnata da momenti di preghiera e manifestazioni religiose. L’evento rappresenta una ricorrenza molto attesa dalla comunità locale, che la vive come un momento di fede e tradizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato 2 maggio 2026, Napoli si prepara a vivere un evento di grande importanza spirituale e culturale: la storica processione di San Gennaro, in onore del miracolo di primavera. La Traslazione delle Reliquie di San Gennaro segna l’inizio di un periodo di fervente attesa per i napoletani. Questo evento è il primo dei tre miracoli annuali in cui si verifica la liquefazione del sangue del Santo Patrono di Napoli. Le altre due ricorrenze si svolgono il 19 settembre e il 16 dicembre, attirando fedeli e turisti da ogni parte del mondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - San Gennaro: Napoli celebra il miracolo di primavera con processione a maggio. Notizie correlate San Gennaro, Miracolo di Maggio, la processione e tutte le infoSi rinnova l'appuntamento con il Miracolo di Maggio del Patrono di Napoli: sabato 2 maggio 2026 la tradizionale processione del Busto di San Gennaro... Processione San Gennaro del 2 maggio, le strade chiuse e i divieti: tutti i dettagliNapoli si prepara alla Traslazione delle reliquie di San Gennaro, con un piano traffico stabilito dal Comune per il centro storico della città. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il legame tra Napoli e San Gennaro; Prodigio di San Gennaro 2026, sabato 2 maggio alle 16.30 la celebrazione nel Duomo di Napoli; San Gennaro, sabato 2 maggio dalle 17 la processione del Patrono dalla Cattedrale alla Basilica di Santa Chiara; La secessione di San Gennaro, Napoli ai napoletani - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni. Prodigio di San Gennaro 2026, sabato 2 maggio alle 16.30 la celebrazione nel Duomo di NapoliTutto pronto a Napoli per il primo prodigio del Sangue di San Gennaro, che come di consueto si celebra nel primo sabato di maggio. Il 2 maggio Santa Messa Solenne del cardinale mons. Domenico Battagli ... fanpage.it Napoli, il miracolo di San Gennaro in onda su Canale 21 il 2 maggioCanale 21 trasmetterà in diretta il Miracolo di San Gennaro sabato 2 maggio dalle ore 16.30. La diretta prevede il prelievo del sacro reliquiario dalla cappella ... ilmattino.it Sabato 2 maggio 2026 a Napoli prenderà il via la storica processione di San Gennaro, in occasione dell’atteso miracolo di primavera. L’evento della Traslazione delle Reliquie rappresenta il primo dei tre prodigi dell’anno in cui si verifica il fenomeno della liqu - facebook.com facebook