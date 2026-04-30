San Gennaro | Napoli celebra il miracolo di primavera con processione a maggio

Da napolipiu.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 2 maggio 2026, Napoli si appresta ad ospitare la tradizionale processione di San Gennaro, un appuntamento che si ripete ogni anno e richiama numerosi fedeli. La celebrazione si svolge nel centro della città e prevede il passaggio della statua del santo attraverso le vie principali, accompagnata da momenti di preghiera e manifestazioni religiose. L’evento rappresenta una ricorrenza molto attesa dalla comunità locale, che la vive come un momento di fede e tradizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato 2 maggio 2026, Napoli si prepara a vivere un evento di grande importanza spirituale e culturale: la storica processione di San Gennaro, in onore del miracolo di primavera. La Traslazione delle Reliquie di San Gennaro segna l’inizio di un periodo di fervente attesa per i napoletani. Questo evento è il primo dei tre miracoli annuali in cui si verifica la liquefazione del sangue del Santo Patrono di Napoli. Le altre due ricorrenze si svolgono il 19 settembre e il 16 dicembre, attirando fedeli e turisti da ogni parte del mondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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