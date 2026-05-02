Processione di San Gennaro dopo 50 anni viene ripristinata una storica tradizione

Dopo mezzo secolo, si tiene di nuovo la processione di San Gennaro, evento che coinvolge il trasporto del busto del santo e delle ampolle con il sangue del martire. Questa cerimonia ricorda il trasferimento delle reliquie dal cimitero dell’Agro Marciano alle Catacombe di Capodimonte. La manifestazione è tornata a svolgersi oggi, coinvolgendo la comunità e rispettando una tradizione storica mai celebrata negli ultimi cinquant’anni.

Torna oggi l'attesissimo appuntamento con la tradizionale processione del busto di San Gennaro e delle ampolle contenenti il sangue del martire, nella memoria della traslazione delle reliquie del santo dal cimitero dell’Agro Marciano alle Catacombe di Capodimonte.Il cardinale don Mimmo Battaglia.🔗 Leggi su Napolitoday.it SI E' RIPETUTO IL PRODIGIO DELLA LIQUEFAZIONE DEL SANGUE DI SAN GENNARO Notizie correlate San Gennaro, Miracolo di Maggio, la processione e tutte le infoSi rinnova l'appuntamento con il Miracolo di Maggio del Patrono di Napoli: sabato 2 maggio 2026 la tradizionale processione del Busto di San Gennaro... Leggi anche: San Gennaro: Napoli celebra il miracolo di primavera con processione a maggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: San Gennaro, Miracolo di Maggio, la processione e tutte le info; San Gennaro, Napoli attende il prodigio di primavera: processione e miracolo di maggio; Prodigio di San Gennaro 2026, sabato 2 maggio alle 16.30 la celebrazione nel Duomo di Napoli; Napoli: sabato processione San Gennaro, si attende il ‘miracolo’. Processione di San Gennaro, l’elenco delle strade chiuse per il 2 maggioIn occasione dell’evento della Traslazione delle Reliquie di San Gennaro, sabato 2 maggio entra in vigore un particolare dispositivo di circolazione che interesserà le strade interessate ... internapoli.it San Gennaro, Miracolo di Maggio, la processione e tutte le infoSi rinnova l'appuntamento con il Miracolo di Maggio del Patrono di Napoli: sabato 2 maggio 2026 la tradizionale processione del Busto di San Gennaro e delle Ampolle contenenti il Sangue del Martire, n ... napolitoday.it Vesuvio live. . VI ASPETTIAMO DOMANI POMERIGGIO CON LA DIRETTA DELLA PROCESSIONE DI SAN CIRO! Ringraziamo il nostro main sponsor Lorenzo Bourelly ed i nostri partner che hanno permesso la realizzazione di questa produzione. SEGUITECI - facebook.com facebook