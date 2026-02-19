Bella stronza di Marco Masini sembrava raccontare la storia che stavo vivendo in quei mesi la rottura con Ferragni sembrava fatta apposta | così Fedez

Fedez ha commentato che le parole di Marco Masini sembravano rispecchiare la sua storia, in particolare la rottura con Chiara Ferragni. La sua reazione è arrivata dopo aver ascoltato il cantante in un concerto, dove Masini aveva descritto una donna difficile. Fedez ha spiegato che si riconosceva nelle sue parole, come se fossero state scritte per lui in quel momento. Ricorda quelle esperienze come parte della crescita personale e professionale, anche se a volte sono state dolorose. La scena ha suscitato molte reazioni sui social.

"Queste sono quelle esperienze che ti porti avanti in una carriera e che, riguardando indietro, vedi ricordi di esperienze che sei felice di aver fatto. Spero che in futuro ci saranno nuove occasioni". A dirlo più di un anno fa era Fedez che, parlando di Marco Masini e della loro collaborazione per la serata cover di Sanremo 2025, si augurava di poter lavorare di nuovo con lui. Parole che ad alcuni potrebbero suonare come frasi di circostanza, ma che in questo caso predicevano il futuro. Perché il rapper milanese e il cantante toscano torneranno entrambi sul palco dell'Ariston, questa volta come duo in gara alla 76esima edizione del Festival della canzone italiana, con il brano "Male necessario ".