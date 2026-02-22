Nel 2025 tutto sembrava sfuggirmi di mano Fedez pronto al ritorno a Sanremo | Non so cosa succederà ma non vedo l’ora che succeda

Fedez ha condiviso sui social il suo desiderio di tornare a Sanremo nel 2025, spiegando che la paura di perdere il controllo lo ha spinto a riflettere sulla sua carriera. L’artista ha detto di non sapere cosa lo aspetta sul palco, ma di essere emozionato per questa occasione. La sua dichiarazione arriva a pochi giorni dalla conferma del suo ritorno, mentre si prepara a salire di nuovo sul palco.

A pochi giorni dal suo ritorno al Festival di Sanremo, Fedez affida ai social una riflessione personale che sa di bilancio e di nuova partenza. L’artista, che quest’anno salirà sul palco dell’Ariston insieme a Marco Masini, ha condiviso su Instagram un messaggio in cui ripercorre le emozioni vissute dodici mesi fa, quando si preparava alla stessa sfida tra incertezze e timori. «L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo, ripetevo sempre una frase: “Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere”», scrive. Un pensiero semplice, quasi un mantra, che lo aiutava a fare i conti con la sensazione di avere tutto fuori controllo. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo, Fedez: “Non so cosa succederà ma non vedo l’ora”Fedez annuncia il suo ritorno a Sanremo con Marco Masini, dopo aver confermato la partecipazione in un’intervista.

Da Andrea Delogu a Madonna, da Fedez a Can Yaman: tutto quello che (si dice) succederà a Sanremo 2026

Fedez & Marco Masini – Male necessario | Sanremo 2026

Fedez si prepara a tornare al Festival di Sanremo con una consapevolezza diversa. Non solo un ritorno, ma un nuovo inizio. È tutto pronto. In studio, i figli hanno ascoltato la canzone e gli hanno consegnato i loro disegnini come portafortuna: un gesto sempl - facebook.com facebook