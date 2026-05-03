Il Napoli ha ottenuto due partite senza subire gol, grazie anche alla buona prestazione del difensore Amir Rrahmani. La squadra sembra aver rafforzato la propria linea difensiva e il giocatore ha contribuito a ripristinare la leadership in campo. La solidità difensiva si riflette nei risultati recenti, che mostrano un miglioramento rispetto alle precedenti uscite. Rrahmani si è distinto come elemento chiave nel reparto arretrato del team.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ritrova solidità e certezze, e il merito porta il nome di Amir Rrahmani. Come racconta il Corriere dello Sport, il difensore kosovaro è tornato al centro della difesa azzurra dopo l’infortunio, restituendo equilibrio a tutto il reparto. Il Corriere dello Sport evidenzia un dato significativo: due partite da titolare e altrettanti clean sheet per Milinkovic-Savic, un segnale chiaro dell’impatto del centrale. A Como, Rrahmani è stato protagonista assoluto. Secondo il Corriere dello Sport, sei recuperi e due interventi decisivi che hanno evitato il gol del vantaggio lariano, entrambi su Douvikas.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Rrahmani muro difensivo: “Due clean sheet e leadership ritrovata”

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