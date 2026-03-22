Il Mattino | Napoli difesa ritrovata | clean sheet e segnali di crescita per Conte

Il Napoli ha mostrato una difesa più solida nelle ultime partite, ottenendo un risultato senza subire reti. La squadra ha mantenuto la porta inviolata e ha dato segnali di miglioramento sotto la guida di Conte. I giocatori si sono impegnati a rivedere le proprie prestazioni difensive, portando a un clean sheet importante per il morale del gruppo.

"> Il Napoli riscopre la solidità e riparte dalla difesa. Come evidenzia Il Mattino di Napoli, la vittoria contro il Cagliari porta in dote non solo tre punti pesanti, ma soprattutto un clean sheet che mancava da troppo tempo. Un segnale importante per Antonio Conte, che ritrova equilibrio in una fase cruciale della stagione. Il Mattino di Napoli sottolinea come gli azzurri abbiano concesso pochissimo agli avversari, pur rischiando qualcosa nel finale. È il decimo “zero” stagionale per il Napoli, un dato che restituisce fiducia a tutto il reparto arretrato. Come riporta Il Mattino di Napoli, protagonista tra i pali è stato Milinkovic-Savic, già presente nell’ultima gara senza reti subite contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, difesa ritrovata: clean sheet e segnali di crescita per Conte” Articoli correlati Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, difesa da ritrovare: Conte cerca il clean sheet perso da due mesi” Napoli, Conte cala il poker: clean sheet a Cagliari e sorpasso nel mirinoIl Napoli di Antonio Conte espugna l’Unipol Domus di Cagliari, centrando la quarta vittoria consecutiva e, dato ancor più rilevante, il primo clean... Una raccolta di contenuti su Il Mattino Napoli difesa ritrovata... Temi più discussi: Napoli clean sheet 2025-26: i numeri della difesa azzurra; Difesa da incubo, troppi gol incassati dal Napoli: adesso Conte vuole chiudere la porta; Napoli-Lecce, Conte: Futuro? Ho firmato per tre anni, tutti sanno che qui mi trovo bene; Juan Jesus scuote il Napoli: 30 punti da qui alla fine? Facciamoli tutti. Nessuno avrebbe retto come noi. Napoli clean sheet 2025-26: i numeri della difesa azzurraUn altro 1-0, un'altra vittoria di misura, ma soprattutto un clean sheet che fa morale. Non solo al Napoli, ma anche a Antonio Conte, allenatore di una squadra più leggera ... ilmattino.it Il Mattino: Napoli, difesa sotto esame: troppi gol subitiIl Napoli continua a vincere e restare in corsa per la Champions, ma c’è un dato che preoccupa: i gol subiti. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, l’ultima partita con la porta inviolata della ... napolipiu.com Il Mattino facebook Le luci del mattino ed il sole ( finalmente) che profuma di #primavera ...Buon venerdì da via del Moro x.com