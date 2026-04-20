Juve un muro per la Champions | 5 clean sheet nelle ultime 6 E ha fatto più punti di tutte

La squadra ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite di Champions League, dimostrando una difesa compatta. Nella recente sfida contro il Bologna, la solidità del reparto difensivo è stata ulteriormente confermata, contribuendo a un risultato positivo. I risultati complessivi del campionato mostrano che questa squadra ha raccolto più punti rispetto a tutte le altre concorrenti.

L'accesso alla prossima Champions passa dalla difesa. La Juve nelle ultime sei partite di campionato non solo è rimasta sempre imbattuta (cinque vittorie e un pareggio) ma ha pure mantenuto inviolata la propria porta in cinque occasioni, ritrovando quella solidità difensiva che era venuta meno tante volte nella prima parte della stagione. Il dato assume un valore ancora più prezioso se viene contestualizzato: Bremer e Kelly, ad esempio, contro il Bologna hanno giocato da diffidati, a rischio squalifica per lo scontro diretto col Milan in caso di ammonizione. Nell'ultimo spaccato di campionato la Juve ha messo assieme 16 punti, almeno tre in più di tutte le altre squadre (Napoli e Lazio ne hanno fatti 13), e questo ha dato chiaramente la spinta decisiva per mettere le mani sul quarto posto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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