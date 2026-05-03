Napoli riconosce il titolo dell’Inter | arriva il messaggio di congratulazioni

Il Napoli ha pubblicato un messaggio sui social per congratularsi con l’Inter, che ha vinto il suo ventunesimo scudetto. La squadra partenopea ha riconosciuto il risultato e ha espresso i propri auguri alla rivale per il titolo conquistato. La comunicazione è arrivata poco dopo la conquista del campionato da parte dell’Inter, senza ulteriori commenti o analisi.

L’Inter alza il ventunesimo scudetto della sua storia. Il club partenopeo non esita a riconoscere il merito della rivale con un messaggio diretto sui social. Una sorta di passaggio di consegna. Inter campione: il gesto del Napoli dopo la lotta serrata. La vittoria per 2-0 sul Parma chiude definitivamente i conti per i nerazzurri. Gli azzurri, che hanno conteso il titolo fino agli ultimi istanti della stagione, decidono di pubblicamente congratularsi con la squadra vincente. Un gesto che sottolinea la correttezza sportiva tra le due società, pur nella competizione spietata che le caratterizza. Il messaggio del Napoli su X: “ Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto “.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli riconosce il titolo dell’Inter: arriva il messaggio di congratulazioni Notizie correlate Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter?Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata... Riepilogo europeo: il Napoli cede il titolo all’Inter mentre Bayern e PSG pareggiano entrambe2026-05-02 22:07:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il regno del... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: IlSolitomute: sabato 2 e domenica 3 maggio special guest host al Comicon Napoli; Stelle al Merito del Lavoro 2026 in Campania: 70 nuovi Maestri premiati a Palazzo Reale; Pomigliano d'Arco aspira a diventare la nuova capitale italiana del libro: la candidatura; Premio Ornella Vittorioso a Valentina Agnese Crispino. In attesa del Papa a Napoli: i luoghi, il programma, gli orari«Camminava con loro» (Lc 24,15) è il versetto che dà il titolo alla visita di Papa Leone XIV a Napoli, il prossimo 8 maggio. Tratto dal racconto dei discepoli di Emmaus, il versetto evoca il Risorto c ... napolitoday.it La verità è semplice: il Napoli non è quello che racconta Conte di Guido Gaglione Io sono con Conte quando manifesta il suo disappunto rispetto a chi non gli riconosce meriti rispetto ai risultati ottenuti in questo biennio napoletano. Lo comprendo quel volto ri - facebook.com facebook