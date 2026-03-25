Bastoni Barcellona la rivelazione di Cubarsi | messaggio per il difensore dell’Inter?

Da calcionews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Indiscrezioni di mercato puntano il dito su un possibile interesse del Barcellona per il difensore centrale dell’Inter e della Nazionale italiana. Un messaggio di Cubarsi, personaggio legato al club catalano, ha alimentato le voci riguardo a un futuro in blaugrana per Bastoni. Continuano a circolare rumors su un possibile trasferimento, senza conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

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