Bastoni Barcellona la rivelazione di Cubarsi | messaggio per il difensore dell’Inter?

Indiscrezioni di mercato puntano il dito su un possibile interesse del Barcellona per il difensore centrale dell’Inter e della Nazionale italiana. Un messaggio di Cubarsi, personaggio legato al club catalano, ha alimentato le voci riguardo a un futuro in blaugrana per Bastoni. Continuano a circolare rumors su un possibile trasferimento, senza conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata stagione all’ipotesi ritiro: lo scenario Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che allontana la Juve: rinnovo sempre più vicino? Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: «Ha già detto sì al Barcellona!». Svelata la volontà del difensore e il prezzo Calhanoglu svela: «Così sono diventato regista, Chivu dà opportunità a tutti! Vi racconto il passaggio dal Milan all’Inter, c’era anche la Juve!» Como, Kempf ammette: «Sogno ancora di vestire la maglia della nazionale della Germania. Noi la miglior difesa della Serie A? Rispondo così» Abodi convinto: «La Serie B non deve essere la copia sbiadita della Serie A! Ricordo quando B Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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