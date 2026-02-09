Picchia a sangue la compagna davanti alla figlia di pochi mesi | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato a sangue la propria compagna davanti alla figlia di pochi mesi. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Flavia, e i carabinieri sono intervenuti subito per fermare la violenza.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a San Nicola La Strada, nel Casertano, dopo aver aggredito la moglie di 38 anni con una mazza da baseball davanti alla loro figlia.

A Marcianise, nel giorno dell’Epifania, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni per aver minacciato e picchiato la compagna davanti al loro bambino.

