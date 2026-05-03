Napoli Piano Casa | Comuni richiedono fondi e dialogo con il governo

Le amministrazioni comunali hanno chiesto al governo maggiori fondi per il Piano Casa e hanno sottolineato la necessità di un confronto diretto per affrontare le questioni legate alle procedure e alle risorse. L’Alleanza Municipalista ha evidenziato l’importanza di un dialogo continuo e di interventi concreti per sostenere le iniziative di sviluppo edilizio sui territori. La richiesta di risorse e di confronto è stata ribadita in diverse occasioni pubbliche.

"> L’Alleanza Municipalista e il Piano Casa: le richieste urgenti dei Comuni. Napoli, insieme ad altre importanti città italiane, si unisce all’appello lanciato dall’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, una rete che riunisce gli assessori alle politiche abitative di trenta Comuni, tra cui Bologna, Roma, Milano, Torino e Genova. Il concetto di emergenza abitativa è stato al centro della discussione riguardante il Piano Casa promosso dal governo, e le osservazioni espresse dall’Alleanza sono chiare: è necessario un confronto immediato e sostanziale. L’Alleanza ha espresso un giudizio preliminare, evidenziando una serie di criticità nelle attuali proposte del governo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Piano Casa: Comuni richiedono fondi e dialogo con il governo. Notizie correlate Gli assessori di 30 città rimandano il Piano casa: “Serve un confronto diretto con il governo. Non siano i Comuni a pagare”Secondo la premier Giorgia Meloni consentirà di “rendere disponibili 100mila alloggi popolari nei prossimi 10 anni”. Maltempo, fondi insufficienti: protesta dei piccoli comuni contro il GovernoRoma - Dopo l’ondata di eventi estremi sull’Appennino, i sindaci contestano i 50 milioni stanziati, ritenuti insufficienti per affrontare danni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Piano casa, via libera dal Governo. Obiettivo: 100 mila alloggi; Recupero ERP, housing sociale e investimenti privati: ecco cosa prevede il Piano Casa 2026; Trentamila immobili popolari da ristrutturare solo a Napoli. Ecco il Piano casa; Case Enasarco, la Regione non accontenta il Comune. Cosa succede al piano casa di Gualtieri. Gli assessori di 30 città rimandano il Piano casa: Serve un confronto diretto con il governo. Non siano i Comuni a pagareSecondo la premier Giorgia Meloni consentirà di rendere disponibili 100mila alloggi popolari nei prossimi 10 anni. Ma il Piano Casa varato giovedì scorso dal consiglio dei ministri non convince gl ... ilfattoquotidiano.it Piano Casa, a chi spettano 100mila alloggi| Requisiti beneficiari, soglie Isee, sconti e norme anti-furbettiPiano Casa, dal limite Isee agli obblighi per i privati: come funziona, chi può accedere agli alloggi e quali sanzioni sono previste per chi viola regole ... ilsussidiario.net Il Piano Casa varato dal Consiglio dei ministri metterà a disposizione alloggi a prezzi calmierati per alcune categorie di cittadini Requisiti e soglie Isee, ecco a chi spettano: https://fanpa.ge/sfolW - facebook.com facebook Piano Casa, Clancy: “Servono risorse vere e confronto con i Comuni” x.com