L'Inter di Chivu si avvicina alla conquista dello Scudetto dopo il pareggio del Napoli contro il Como. La partita tra il Napoli e il Como si è conclusa con un risultato di parità, lasciando invariato il punteggio tra le due squadre in testa alla classifica. La situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore, quando si attendono eventuali sviluppi in classifica.

Il verdetto definitivo sulla corsa al titolo potrebbe arrivare già nelle prossime ore, complice il passo falso del Napoli che non è riuscito ad andare oltre il pareggio nella sfida esterna contro il Como. Il risultato maturato ieri sera in terra lombarda spiana la strada all’ Inter, trasformando la gara di domani contro il Parma in una passerella che profuma di Scudetto. Per la formazione guidata da Cristian Chivu, infatti, la matematica certezza del tricolore passerà ora da un semplice pareggio: un unico punto separa i nerazzurri dalla gloria nazionale. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB.com, la combinazione di risultati avrebbe potuto essere ancora più favorevole per i milanesi qualora gli azzurri di Antonio Conte avessero incassato una sconfitta e il Milan avesse ottenuto un esito analogo.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Napoli pari a Como: l’Inter di Chivu vede lo Scudetto

Serie A Now - 31esima giornata chiusa, tutti i verdetti

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