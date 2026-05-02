Como e Napoli si sono affrontate senza segnare, terminando l’incontro sullo 0-0. Con questo risultato, l’Inter ha bisogno di un pareggio contro il Parma per assicurarsi il titolo di campione d’Italia. La partita tra Sassuolo e Milan non influirà sulla classifica in modo determinante, poiché il risultato non cambierà sostanzialmente le posizioni in classifica. La stagione prosegue con le ultime sfide di campionato in programma.

Tempo di lettura: 3 minuti Como e Napoli non si fanno male, non vanno oltre ad un pari senza gol che è un assist per l’Inter di Chivu: ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto, mentre il risultato di Sassuolo-Milan domani non e’ decisivo. La squadra di Conte fa un passettino verso la certezza matematica della Champions ma contro il Como non convince, anzi delude un po’. I lariani ci provano – soprattutto nel primo tempo – ma non ne approfittano e così si portano a -2 dal quarto posto con una partita in più rispetto alla Juventus. Poche emozioni, stesso risultato del match d’andata ed ennesima partita che sulla carta avrebbe dovuto essere uno show da esportare all’estero per il calcio italiano e invece scivola via senza gol, benchè piu’ intensa dell’ultimo Milan-Juve.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Como e Napoli fermi su 0-0, all’Inter basterà un pari per lo scudetto

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