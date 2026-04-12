Calcio l’Inter passa a Como nel posticipo di Serie A e vede lo Scudetto Il Parma frena il Napoli

Nella 32ª giornata di Serie A, l’Inter ha conquistato una vittoria a Como e ha rafforzato la sua posizione in classifica, mentre il Napoli ha pareggiato in trasferta contro il Parma, rallentando la propria corsa allo scudetto. Questi risultati potrebbero influenzare le possibilità di conquista del titolo da parte delle due squadre, con l’Inter che si avvicina ulteriormente alla vetta della classifica. Le partite di questa giornata hanno dunque avuto un ruolo importante nella lotta per lo scudetto.

I match della domenica della 32ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio rischiano di chiudere definitivamente la corsa allo Scudetto: l’ Inter sbanca Como ed allunga sul Napoli, bloccato sul pari a Parma. I nerazzurri sono a +9 a sei partite dalla conclusione, con 18 punti a disposizione. Anche il Genoa si porta a +9 sulla zona retrocessione grazie alla vittoria di misura sul Sassuolo, infine consolida l’ottavo posizione il Bologna, che lascia il Lecce al terzultimo posto in coabitazione con la Cremonese. Il Genoa piega il Sassuolo per 2-1 e si allontana, forse definitivamente, dalla zona retrocessione: nel primo tempo padroni di casa in vantaggio al 18? con Malinovskyi, poi nel recupero i rossi ad Ellertsson e Berardi lasciano le due squadre in 10 nella ripresa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, l’Inter passa a Como nel posticipo di Serie A e vede lo Scudetto. Il Parma frena il Napoli Serie A, Pasquetta decisiva: corsa scudetto e Champions riaperte. Il Como frena, la Juve lo incalza. Il Napoli batte il Milan e rincorre l’InterLa Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions. Il Napoli frena a Parma: McTominay salva Conte ma lo scudetto si allontanaAGI - Dopo cinque vittorie consecutive, il Napoli frena la sua corsa Scudetto pareggiando 1-1 contro il Parma al Tardini. Parma Inter | 0-2 | Highlights | Serie A 2025/26 | inter parma