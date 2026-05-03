Napoli MSC | il 7 5 Fiaccola Prevenzione realizzata da Avino

A Napoli, il 7 maggio, si svolgerà la Fiaccola della prevenzione 2026, realizzata interamente a mano da Gennaro Avino, titolare dell’azienda Avino Infissi di Salerno. La fiaccola sarà dedicata al Passaporto Ematico, un progetto legato alla prevenzione. L’evento ha suscitato grande attesa tra i partecipanti e gli organizzatori interessati alle iniziative di sensibilizzazione sulla salute.

Grande attesa per la Fiaccola della prevenzione 2026, interamente dedicata al Passaporto Ematico, realizzata artigianalmente da Gennaro Avino (titolare della ditta Avino Infissi di Salerno). Nella foto, il figlio Massimo alza con orgoglio e determinazione la Fiaccola. Si tratta senza ombra di dubbio di un gesto semplice ma al tempo stesso carico di significato. Emblema puro di speranza, impegno e amore per la vita. Insomma, un’iniziativa sicuramente meritevole di particolare interesse e attenzione, che mixa al meglio i concetti di sport e prevenzione. La Fiaccola sarà accesa simbolicamente il 7 maggio 2026 a bordo della nave MSC Divina. Lo avevamo anticipato nel nostro blog.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Napoli, MSC: il 7/5 Fiaccola Prevenzione realizzata da Avino Notizie correlate Fiaccola Prevenzione 2026 a Napoli: nel ricordo di Piermario MorosiniNel ricordo di Piermario Morosini e di tutti gli angeli dello sport, il 7 maggio a Napoli si terrà l’attesissima accensione della Fiaccola della... Fiaccola da Cascia a Chicago: il ponte tra due mondiNel pomeriggio di sabato 14 marzo, la Parrocchia di Santa Rita a Chicago ha ospitato un momento di intensa partecipazione comunitaria per... Contenuti di approfondimento Si parla di: Castellabate, la Fondazione Polito protagonista: il 7 maggio su MSC Divina la Fiaccola della Prevenzione; MSC Divina nel 2026 | il grande evento su sport e salute. Fiaccola della Prevenzione, il 7 maggio a Napoli l’accensioneNel ricordo di Piermario Morosini e di tutti gli angeli dello sport, il 7 maggio a Napoli l’accensione della Fiaccola della Prevenzione. Il 7 maggio a Napoli, a bordo della MSC Divina, si terrà ... corrieredellosport.it