Napoli massacrata di botte davanti alla figlia di 4 anni | arrestato il compagno per tentato omicidio

A Napoli, un episodio di violenza domestica ha portato all’arresto di un uomo accusato di tentato omicidio dopo aver aggredito una donna davanti alla figlia di 4 anni. I carabinieri del nucleo radiomobile, durante un servizio di controllo in via Foria, hanno notato una donna in evidente stato di difficoltà. L’uomo è stato fermato sul posto e portato in caserma.

Ancora un grave episodio di violenza domestica a Napoli. I carabinieri del nucleo radiomobile, durante un servizio di controllo in via Foria, hanno notato una giovane donna in evidente stato di difficoltà. La vittima, una 25enne di origine peruviana, aveva il volto e la testa sporchi di sangue e teneva tra le braccia la figlia di appena 4 anni. Ai militari, la donna ha raccontato di essere stata appena aggredita dal compagno convivente all’interno della loro abitazione, situata poco distante. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo l’avrebbe colpita ripetutamente alla testa utilizzando uno smartphone, il tutto sotto gli occhi della bambina. Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale del Mare.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, massacrata di botte davanti alla figlia di 4 anni: arrestato il compagno per tentato omicidio Notizie correlate Leggi anche: Giardini Naxos, donna massacrata di botte: arrestato il compagno per tentato femminicidio Botte dal compagno davanti alla figlia di 4 anni, lo aveva già denunciatoTempo di lettura: < 1 minutoAveva la testa ed il volto sporchi di sangue e la sua bimba di quattro anni in braccio quando i carabinieri l’hanno vista...