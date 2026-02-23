Giardini Naxos donna massacrata di botte | arrestato il compagno per tentato femminicidio

Una donna è stata brutalmente picchiata dal suo compagno, che ora è stato arrestato per aver tentato di ucciderla. La lite è scoppiata in casa, dopo un acceso confronto che ha degenerato in violenza. La vittima ha riportato ferite gravi e si trova in ospedale sotto shock. La polizia ha intercettato l’uomo poco dopo, impedendo che la situazione peggiorasse ulteriormente. La vicenda solleva ancora una volta il problema della violenza nelle relazioni.

La vittima soccorsa dopo un violento pestaggio. Intervento immediato dei militari e indagini aperte per chiarire dinamica e responsabilità Una tragedia sfiorata, l’ennesimo episodio di violenza domestica che riaccende l’allarme sul fenomeno dei femminicidi. A Giardini Naxos, nella serata di ieri, una donna è stata brutalmente aggredita dal compagno al termine di una violenta lite degenerata in un pestaggio feroce. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe colpito ripetutamente la vittima, lasciandola ferita e in condizioni tali da far temere il peggio. Dopo l’aggressione si sarebbe dato alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

