Napoli verso la Lazio | le ultime su Rrahmani e gli assenti

Il Napoli riprende gli allenamenti a Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso ieri. La squadra si prepara alla partita contro la Lazio e si concentrano le attenzioni su Rrahmani, che ha partecipato alla sessione di allenamento, e sugli altri giocatori che sono assenti o in recupero. L’obiettivo è prepararsi al meglio in vista della prossima sfida di campionato.

Il Napoli riparte oggi a Castel Volturno. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Antonio Conte, gli azzurri tornano al lavoro per preparare la sfida contro la Lazio, in programma sabato alle 18 al Maradona. La gara arriva in un momento delicato della stagione. E il club guarda con attenzione soprattutto alla situazione degli infortunati. Secondo il Corriere dello Sport, l’unico che può ancora sperare davvero in un recupero è Amir Rrahmani. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno fino alla vigilia del match. Per gli altri, invece, il quadro appare più chiaro. Giovanni Di Lorenzo non sarà a disposizione ed è atteso verso la fine di aprile.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli verso la Lazio: le ultime su Rrahmani e gli assenti Leggi anche: Di Lorenzo e Rrahmani verso il rientro: le ultime Genoa-Napoli, rientra Rrahmani: probabili formazioni e assentiMarassi si prepara ad accogliere una sfida che intreccia novità, rientri importanti e qualche assenza pesante. LAZIO NAPOLI 0-2 Calcio Italiano: storia di mafiosi, papponi e giullari Napoli punta sull’immagine: Carlo Puca verso l’assessorato, consenso anche da Ischia DI ANTONIO IACONO Napoli si prepara ad avere un Assessore all’immagine della città, una scelta accolta con favore da chi ama il capoluogo partenopeo ...#CRONACA# - facebook.com facebook Antonio Conte post Napoli-Milan: “Abbiamo fatto un passo verso la Champions. Se è l’obiettivo di Milan e Juventus, non vedo perché non dovrebbe essere quello del Napoli”. L’obiettivo dichiarato di tutti è “entrare in Champions”, vale per chiunque tranne che x.com