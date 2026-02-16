Rrahmani si è infortunato durante l’allenamento, e questa notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi del Napoli. La causa dell’incidente sembra essere stata una torsione improvvisa durante la sessione di lavoro, che ha costretto il difensore a lasciare il campo in barella. Sky Sport ha riportato dettagli sulle condizioni del giocatore, indicando che l'infortunio potrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco per alcune settimane.

L’emergenza infortuni è stato il grande argomento di discussione in casa Napoli nel corso delle ultime settimane. Antonio Conte è stato costretto a rinunciare nel tempo a diversi giocatori che hanno lasciato dei buchi importanti sotto il punto di vista tecnico e tattico. Col tempo alcuni stanno recuperando, ma sembra non volersi fermare quel fenomeno che anche contro la Roma ha portato un nuovo infortunio. Napoli, come sta Rrahmani?. Nel corso del match contro i giallorossi, infatti, si è fatto male anche Amir Rrahmani: in occasione dell’azione che portato al calcio di rigore della Roma (procurato proprio dal fallo del difensore azzurro), Rrahmani è stato costretto ad uscire per infortunio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Infortunio Rrahmani, cosa filtra? Le ultime di Sky Sport

Aggiornamenti sull’infortunio di Neres in vista della partita tra Juventus e Napoli: le ultime notizie da Castel Volturno indicano che la situazione non è favorevole per l’esterno brasiliano.

Yildiz potrebbe tornare in campo contro la Lazio.

