Napoli Gran Premio Lotteria di Agnano nel ricordo del piccolo Domenico Caliendo

Da ilmattino.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si è svolto il Gran Premio Lotteria di Agnano, una giornata dedicata all’ippica e alla solidarietà. Le condizioni meteorologiche hanno favorito una giornata quasi estiva, attirando molti appassionati. Durante l'evento, si sono ricordate le persone che hanno lasciato un segno nel mondo delle corse e della comunità locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e addetti ai lavori.

Al Gran Premio Lotteria di Agnano, a Napoli, si respira aria di sport e di solidarietà. In una giornata quasi già estiva, gli appassionati di ippica ricordano Domenico Caliendo, lo sfortunato bambino di Nola morto all'ospedale Monaldi per le conseguenze di un trapianto di cuore fallito. Una decisione inedita per gli organizzatori di quello che resta uno dei più importanti eventi ippici nazionali ed europei: in oltre 70 anni di storia, mai il Gran Premio Lotteria era stato associato ad un memorial day. Spettacolo lotteria, oggi la finale: i favoriti Merito dei vertici della società che gestisce oggi l'ippodromo facendolo tornare alla ribalta internazionale.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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