Napoli Gran Premio Lotteria di Agnano nel ricordo del piccolo Domenico Caliendo

A Napoli si è svolto il Gran Premio Lotteria di Agnano, una giornata dedicata all’ippica e alla solidarietà. Le condizioni meteorologiche hanno favorito una giornata quasi estiva, attirando molti appassionati. Durante l'evento, si sono ricordate le persone che hanno lasciato un segno nel mondo delle corse e della comunità locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e addetti ai lavori.

Al Gran Premio Lotteria di Agnano, a Napoli, si respira aria di sport e di solidarietà. In una giornata quasi già estiva, gli appassionati di ippica ricordano Domenico Caliendo, lo sfortunato bambino di Nola morto all'ospedale Monaldi per le conseguenze di un trapianto di cuore fallito. Una decisione inedita per gli organizzatori di quello che resta uno dei più importanti eventi ippici nazionali ed europei: in oltre 70 anni di storia, mai il Gran Premio Lotteria era stato associato ad un memorial day. Spettacolo lotteria, oggi la finale: i favoriti Merito dei vertici della società che gestisce oggi l'ippodromo facendolo tornare alla ribalta internazionale.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, Gran Premio Lotteria di Agnano nel ricordo del piccolo Domenico Caliendo Notizie correlate Leggi anche: Agnano per Domenico Caliendo: il Gran premio Lotteria in memoria del bimbo Domenico Caliendo: il 77° Gran Premio Lotteria di Agnano dedica l’edizione alla memoria del bambinoIl Gran Premio Lotteria di Agnano dedica la 77esima edizione alla memoria di Domenico Caliendo: il ricavato dei biglietti sosterrà le attività della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, ecco il 77° Gran Premio Lotteria: dati, partenti e batterie. Orari, programma e dove seguirlo; Web-TV del Comune di Napoli – Il Gran premio lotteria di Agnano in memoria di Domenico Caliendo; Napoli, domani il 77° Gran Premio Lotteria; Napoli, torna il grande trotto con il Gran Premio Lotteria: 77ª edizione nel ricordo del piccolo Domenico. Napoli, Gran Premio Lotteria di Agnano nel ricordo del piccolo Domenico CaliendoAl Gran Premio Lotteria di Agnano, a Napoli, si respira aria di sport e di solidarietà. In una giornata quasi già estiva, gli appassionati di ippica ricordano Domenico Caliendo, ... ilmattino.it Napoli, domani il 77° Gran Premio LotteriaVentiquattro cavalli, tre batterie, un solo campione: sulla pista dell’ippodromo di Agnano una domenica di grande trotto internazionale con i migliori fuoriclasse della specialità. Il cast e la compet ... tuttosport.com La finale del Gran Premio Lotteria 2026 Fate il vostro pronostico,chi vincerà Ore 17:50 in diretta su Equ TV ( canale 151 del digitale terrestre) e su Rai Tre. - facebook.com facebook Il «Gran premio lotteria» di Agnano in memoria di Domenico Caliendo È intitolata alla memoria del piccolo Domenico Caliendo la settantasettesima edizione del «Gran premio lotteria», che si disputa domenica 3 maggio 2026 nell’ippodromo di Agnano. x.com