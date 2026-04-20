A Agnano si terrà per la prima volta il Gran Premio Lotteria in memoria di Domenico Caliendo. L'evento, che si svolge da 77 anni, è considerato il principale appuntamento ippico della zona. Questa edizione speciale renderà omaggio al bambino, con una cerimonia commemorativa prima della corsa. La gara si svolgerà come di consueto, attirando appassionati e addetti ai lavori da diverse regioni.

Il Gran Premio Lotteria nel nome di Domenico Caliendo. Non era mai accaduto prima che il più importante appuntamento ippico che si celebra da 77 anni ad Agnano diventasse un memorial day: ma per onorare la memoria del bambino morto all’ospedale Monaldi per un trapianto di cuore fallito gli organizzatori hanno deciso di fare un’eccezione, associando al prestigio dell’evento sportivo il dovere del ricordo. Una scelta che riflette l’affetto e la commozione che Napoli e l’Italia intera continuano a provare per una tragedia che è difficile da metabolizzare e impossibile dimenticare. La solidarietà L’intero incasso dei biglietti venduti verrà destinato alla Fondazione intitolata a Domenico.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Agnano per Domenico Caliendo: il Gran premio Lotteria in memoria del bimbo

Napoli, Gran Premio Lotteria per Domenico Caliendo: ricavato alla Fondazione (20.04.26)

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