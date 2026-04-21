Domenico Caliendo | il 77° Gran Premio Lotteria di Agnano dedica l’edizione alla memoria del bambino

La 77esima edizione del Gran Premio Lotteria di Agnano è dedicata alla memoria di un bambino. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti saranno destinati alle attività di una fondazione. L’evento si svolge sull’ippodromo e coinvolge appassionati e cittadini che partecipano all’iniziativa benefica. La manifestazione si svolge in un clima di rispetto e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere progetti a favore dei bambini.

Il Gran Premio Lotteria di Agnano dedica la 77esima edizione alla memoria di Domenico Caliendo: il ricavato dei biglietti sosterrà le attività della Fondazione. L'ippodromo di Agnano si prepara a celebrare la 77esima edizione del Gran Premio Lotteria con una veste inedita e un cuore pulsante di solidarietà: l'intero ricavato della giornata del 3 maggio sarà infatti devoluto alla Fondazione Domenico Caliendo. L'evento sportivo, che rappresenta un pilastro del trotto europeo fin dal 1947, sceglie quest'anno di rendere omaggio alla memoria del bambino scomparso dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli, trasformando una competizione storica in un'importante occasione di sostegno concreto.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo: il 77° Gran Premio Lotteria di Agnano dedica l’edizione alla memoria del bambino Notizie correlate Leggi anche: Agnano per Domenico Caliendo: il Gran premio Lotteria in memoria del bimbo Il gran premio di Agnano dedicato al piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativa di beneficenzaPer la prima volta nella sua storia il Gran Premio Lotteria di trotto di Agnano sarà "Memorial". Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lotteria Agnano, l'incasso alla Fondazione Domenico Caliendo; Il gran premio di Agnano dedicato al piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativa di beneficenza; Agnano per Domenico Caliendo: il Gran premio Lotteria in memoria del bimbo; Alla Fondazione Domenico Caliendo il ricavato del 77° Gran Premio Lotteria (VIDEO) - Napoli Village -. Alla Fondazione Domenico Caliendo il ricavato del 77° Gran Premio Lotteria (VIDEO)Sarà devoluto alla Fondazione Domenico Caliendo il ricavato dalla vendita dei biglietti d’ingresso per il 77° Gran Premio Lotteria Uet Elite circuit , che si ... napolivillage.com Agnano per Domenico Caliendo: il Gran premio Lotteria in memoria del bimboIl Gran Premio Lotteria nel nome di Domenico Caliendo. Non era mai accaduto prima che il più importante appuntamento ippico che si celebra da 77 anni ad Agnano diventasse un memorial ... ilmattino.it Il Gran Premio Lotteria nel nome di Domenico Caliendo facebook