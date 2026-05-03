Napoli due ventenni colpite da un proiettile di rimbalzo | ‘È successo tutto in pochi secondi’

Nella serata di giovedì 30 aprile, due giovani di circa vent'anni sono rimasti feriti da un proiettile di rimbalzo mentre si trovavano in strada, in attesa di entrare a casa di un amico per partecipare a una festa. Gli eventi si sono svolti in pochi secondi, e le ferite sono state localizzate alle gambe. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

È sera a Napoli e un gruppo di giovani attende che un loro amico apra il cancello di casa per entrare e prendere parte ad una festa di compleanno. All’improvviso però tutto cambia: si sentono spari e poi urla.Un proiettile di rimbalzo avrebbe colpito per sbaglio due giovani di 23 e 24 anni alle gambe. Fortunatamente, dopo il ricovero in ospedale sono tornate a casa, ma quella notte le ha segnate a vita, anche se in modo diverso. Le due ragazze hanno raccontato quegli istanti di terrore in un’intervista alCorriere, entrambe dicono che “é successo tutto in pochi secondi”, proseguendo il racconto dicendo: “Lo spavento è stato enorme perché i colpi ci hanno colto d’improvviso”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, due ventenni colpite da un proiettile di rimbalzo: ‘È successo tutto in pochi secondi’ Notizie correlate Francesco De Carlo, primo italiano da Jimmy Fallon: ‘Ti giochi tutto in pochi secondi’”Ciao mamma”, così il comico ha chiuso il suo intervento al The Tonight Show, dove ha portato la sua ironia che gioca sullo stereotipo dell’italiano... Leggi anche: Studentesse colpite da un proiettile mentre andavano a una festa: “Può capitare a chiunque” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, scontro a fuoco in centro: due ventenni ferite per errore; Noi colpite per un errore in strada a Napoli mentre andavamo a una festa. Qui può capitare a chiunque; Napoli, due giovani feriti da colpi di pistola; Scontro a fuoco a Napoli 2 ragazze ferite mentre passeggiano. Sparatoria nella notte nel Cavone di Napoli, due ragazze di passaggio colpite alle gambeUn conflitto a fuoco a mezzanotte, due ragazze di passaggio colpite alle gambe: portate in ospedale, non sono in pericolo di vita ... fanpage.it Sparatoria in centro a Napoli, colpite alle gambe due ragazzeSui muri di via Francesco Saverio Correra resta un foro, a terra dei cocci di un oggetto forse frantumato dai proiettili. Poco prima di mezzanotte, diversi colpi d'arma da fuoco vengono esplosi nel co ... rainews.it Napoli, terrore in via Bellini per due turiste. Ladro punta pistola nel bagno del locale: «Urlavamo, ma nessuno ci ha sentite» - facebook.com facebook Missione di Rubio a Roma. Occhi sul comando Nato di Napoli x.com