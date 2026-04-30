Un comico italiano è stato ospite del programma televisivo condotto da Jimmy Fallon, diventando il primo italiano a partecipare a quella trasmissione. Durante l’intervento, ha concluso il suo intervento salutando con un semplice “Ciao mamma”. La sua presenza ha suscitato attenzione, e la sua comicità ha scherzato su alcuni stereotipi relativi agli italiani, in particolare a quello del mafioso. L’evento è stato riportato dal sito Il Difforme.

”Ciao mamma”, così il comico ha chiuso il suo intervento al The Tonight Show, dove ha portato la sua ironia che gioca sullo stereotipo dell’italiano mafioso È il comico Francesco De Carlo il primo italiano a sedersi sulla sedia delTheTonight Show, una delle trasmissioni statunitensi più ambite dagli artisti condotta da Jimmy Fallon. Il comico romano ha dichiarato di aver realizzato un sogno e che si è immaginato all’interno di quello studio molte volte. In un’intervista rilasciata aRepubblica, De Carlo ha raccontato questa incredibile esperienza, descrivendo più che altro la grande emozione provata. Infatti, il conduttore radiofonico ha descritto questa sensazione come “incredibile”, aggiungendo che in questi contesti “ti giochi tutto nei primi secondi”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francesco De Carlo, primo italiano da Jimmy Fallon: ‘Ti giochi tutto in pochi secondi’

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