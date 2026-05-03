Studentesse colpite da un proiettile mentre andavano a una festa | Può capitare a chiunque

Due studentesse sono state raggiunte da un colpo di arma da fuoco mentre si recavano a una festa di compleanno. Le ragazze hanno raccontato di aver avvertito un dolore intenso mentre stavano entrando nel portone dell’edificio. Gli agenti stanno indagando sulla sparatoria e stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Nessuna delle due ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra familiari e comitati scolastici.