Studentesse colpite da un proiettile mentre andavano a una festa | Può capitare a chiunque
Due studentesse sono state raggiunte da un colpo di arma da fuoco mentre si recavano a una festa di compleanno. Le ragazze hanno raccontato di aver avvertito un dolore intenso mentre stavano entrando nel portone dell’edificio. Gli agenti stanno indagando sulla sparatoria e stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Nessuna delle due ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra familiari e comitati scolastici.
“Stavamo entrando nel portone per andare a festeggiare un compleanno. All’improvviso un dolore fortissimo”. Raccontano così quei pochi traumatici secondi, le due ragazze di 23 e 24 anni ferite alle gambe da un proiettile mentre si trovavano in via Francesco Correra, cuore della città.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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