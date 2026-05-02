Dopo il pareggio per 0-0 con il Como, l'allenatore del Napoli ha commentato la partita durante un'intervista a DAZN. Ha definito la prestazione buona e ha affermato che senza una buona performance non si riesce a uscire indenni da partite di questo livello. Ha anche menzionato che il risultato rappresenta un passo avanti per la qualificazione alla Champions League.

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© Calcionews24.com - Napoli, Conte commenta lo 0-0 contro il Como: «Buona prestazione, altrimenti non esci indenne da queste partite! Passo avanti per la Champions»

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