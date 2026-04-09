Play off quinto posto | sfuma il sogno Europa Cisterna Volley battuta da Milano

Il Cisterna Volley ha concluso la propria avventura nei quarti di finale dei playoff quinto posto, perdendo anche la seconda partita contro l’Allianz Milano. La sfida determinava l’accesso alla Cev Challenge Cup della prossima stagione, ma alla fine i pontini non sono riusciti a ottenere la qualificazione. La partita si è conclusa con una sconfitta per il team locale, chiudendo così il percorso nei playoff per un posto in competizioni europee.

Sfuma il sogno Europa per il Cisterna Volley. I pontini hanno perso contro l’Allianz Milano anche la seconda gara dei quarti di finale dei playoff quinto posto, che mettono in palio il pass per la Cev Challenge Cup del prossimo anno.Per gli uomini di coach Daniele Morato termina così la stagione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Pallavolo, ci siamo: al via i playoff quinto posto. Cisterna Volley in trasferta a MilanoAl via i quarti di finale per i pontini che sfidano la squadra reduce dal trionfo nella Cev Challenge Cup. Playoff quinto posto: il Cisterna Volley cerca il riscatto dopo la sconfitta di MilanoPer i pontini obbligatorio vincere nella seconda gara dei quarti di finale; si gioca al palasport di via delle Province mercoledì 8 aprile. Temi più discussi: Play off quinto posto, Cisterna volley cade a Milano: 3-0 con Allianz; Pallavolo, ci siamo: al via i playoff quinto posto. Cisterna Volley in trasferta a Milano; Play off quinto posto: sfuma il sogno Europa, Cisterna Volley battuta da Milano; Play Off 5° Posto: Milano e Monza partono forte nei Quarti. Playoff quinto posto: finisce la stagione del Cisterna Volley, gara-2 la vince MilanoLa Allianz Milano vince anche gara-2 dei quarti dei playoff per il quinto posto e conquista l’accesso alle semifinali. Si chiude invece con una sconfitta, ma a testa alta, la stagione della Cisterna V ... radioluna.it Playoff quinto posto, sconfitta a Milano per il Cisterna VolleyCisterna torna da Milano con una sconfitta: gara-1 dei quarti di finale dei playoff 5° posto se l’è aggiudicata L’Allianz. Cisterna ha giocato la sua pallavolo nei primi due set, nel terzo Milano ha ... radioluna.it FINAL SCORE - EPISODIO 2 PLAY OFF 5° POSTO | SuperLega Cisterna Volley 1 - Allianz Milano 3 31-29; 22-25; 23-25; 22-25 #AllianzMilano #PowervolleyMilano #Volleyball x.com Play Off 5° Posto SuperLega – Prime qualificate in Semifinale Vero Volley Monza e Allianz Milano staccano il pass per le Semifinali. Sonepar Padova – Vero Volley Monza 0-3 (17-25, 19-25, 21-25) Cisterna Volley – Allianz Milano 1-3 (31-29, 22-25, 2 - facebook.com facebook