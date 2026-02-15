Napoli-Roma gli azzurri perdono McTominay ma recuperano due pedine importanti

Napoli e Roma si preparano alla partita di stasera, ma il Napoli deve fare a meno di Scott McTominay per via di un’infiammazione al tendine del gluteo. Il centrocampista scozzese non si è ancora ripreso completamente dall’infortunio e non sarà in campo, lasciando spazio a qualche modifica nella formazione di Antonio Conte. La squadra partenopea può comunque contare su altri giocatori chiave che hanno recuperato in vista dell’incontro.

Nella giornata di ieri è arrivata la certezza dell’ assenza di Scott McTominay per Napoli-Roma. Il centrocampista scozzese non ha recuperato del tutto dall’infiammazione al tendine del gluteo, e dunque Antonio Conte e lo staff medico hanno deciso per il riposo. Buone notizie arrivano da altri due giocatori: Politano, già subentrato col Como, sarà titolare e Gilmour dovrebbe rientrare tra i convocati. Napoli-Roma: Politano torna tra i titolari, Gilmour tra i convocati. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, è confermata l’assenza di Scott McTominay. Il centrocampista, uscito anzitempo contro il Genoa, ha saltato il match di Coppa Italia contro il Como e, adesso, salterà anche il big match contro la Roma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Roma, gli azzurri perdono McTominay ma recuperano due pedine importanti Ultimissime Inter LIVE: Chivu recupera due importanti pedine per il big match contro il Napoli In aggiornamenti live, l'Inter si prepara al big match contro il Napoli, con Chivu che recupera due elementi fondamentali per la formazione. Infortunio McTominay, cresce il pessimismo tra gli azzurri: rischio forfait per Napoli Roma sempre più concreto? Le ultime L’infortunio di McTominay, avvenuto durante l’allenamento, alimenta i dubbi sulla sua presenza nella partita di domani. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Caprara: La Roma arriva alla sfida meglio del Napoli, ma azzurri ancora in corsa; NAPOLI-ROMA, I PRECEDENTI AL MARADONA SORRIDONO AGLI AZZURRI; Napoli-Roma, il fattore casa sorride agli azzurri: i precedenti al Maradona – CdS; Chi gioca titolare Napoli-Roma al posto di McTominay: il sostituto e la probabile formazione degli azzurri. Napoli-Roma, difese a confronto: giallorossi primi, ottimo rendimento interno per gli azzurriDomani alle 20:45 andrà in scena una sfida fondamentale per la corsa Champions: il Napoli guidato da Antonio Conte ospiterà la Roma allenata da Gian Piero Gasperini in un confronto ... tuttonapoli.net Napoli-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AGli azzurri di Conte ospitano al Maradona i giallorossi di Gasperini: big match che mette in palio tre punti preziosi per le ambizioni delle due squadre ... tuttosport.com Napoli-Roma - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i sostenitori romanisti si stanno avvicinando al big match contro i partenopei! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #NapoliRoma https://www.vocegiallorossa.it/primo-piano/napoli-roma-l- facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Roma x.com