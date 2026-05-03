Napoli arriva la novità su Conte e la Nazionale | l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da una testata sportiva, Antonio Conte avrebbe incontrato difficoltà nel proseguire il suo impegno con il Napoli a causa di problemi legati a questioni economiche e contrattuali. La notizia suggerisce che queste problematiche abbiano contribuito a una diminuzione delle possibilità di vedere l’allenatore nel ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. La situazione rimane da seguire per capire quali sviluppi ci saranno in futuro.

Antonio Conte perde terreno nella corsa al commissariato della Nazionale italiana. Secondo quanto riporta Tuttosport, gli ostacoli economici e contrattuali allontanano l’allenatore del Napoli dalla panchina azzurra. Conte e il nodo economico: gli sponsor frenano. La Federazione italiana aveva considerato seriamente Conte come soluzione per risollevare il calcio nazionale dopo l’ennesima mancata qualificazione ai Mondiali. Tuttavia, le disponibilità economiche rappresentano un freno decisivo. Gli sponsor non intendono coprire un ingaggio di quella entità come accadde nella precedente esperienza di Conte sulla panchina azzurra. A questo si aggiunge un vincolo contrattuale: l’attuale tecnico del Napoli rimane legato al club partenopeo fino al 30 giugno 2027.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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NAPOLI, CONTE HA TROVATO I SUOI ASSI #napoli #calcionews24

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