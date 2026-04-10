Napoli arriva la novità su Spinazzola | i dettagli sulla sua situazione

Da spazionapoli.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, si fanno più chiare le condizioni di Spinazzola, il calciatore in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Attualmente, il giocatore non ha ancora rinnovato il suo accordo e lascerà la squadra a parametro zero alla fine della stagione. La situazione contrattuale ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e addetti ai lavori nel mondo del calcio.

La situazione intorno a Leonardo Spinazzola si fa sempre più intricata. Il calciatore del Napoli è in scadenza di contratto e, attualmente, al 30 giugno 2026 lascerà gli azzurri a parametro zero. Può firmare già adesso un contratto con un’altra squadra, con Milan e Juve che si sono interessate. Il Milan si allontana da Spinazzola: ora duello Juve-Napoli . Come riportato da Matteo Moretto, il Milan si starebbe allontanando dalla corsa per Leonardo Spinazzola. I rossoneri non vedono il calciatore come un obiettivo primario, volendo virare su un altro calciatore più futuribile e più giovane. A questo punto, resta al momento solo la Juventus sul calciatore, che nelle scorse settimane ha intavolato una trattativa per un ritorno in bianconero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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