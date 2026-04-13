Conte-Nazionale l’indiscrezione in diretta | la posizione di De Laurentiis

Durante una trasmissione in diretta è emersa un’indiscrezione riguardante la posizione del presidente del Napoli e l’interesse di Antonio Conte. Il tecnico e la squadra sono focalizzati sul completamento del campionato, con l’obiettivo di vincere tutte le ultime sei partite, nonostante le speranze di conquistare lo scudetto siano ormai svanite. La squadra proseguirà quindi la stagione cercando di ottenere il massimo risultato possibile.

Antonio Conte ed il suo Napoli sono concentrati al 100% sul finale di stagione con il Napoli, e nonostante le possibilità Scudetto ormai del tutto svanite, gli azzurri cercheranno di vincere tutte le restanti 6 partite del loro campionato. A tener banco per Mister Conte c’è però un altro azzurro, quello della Nazionale, che in caso di elezioni di Giovanni Malagò come prossimo presidente della FIGC, vedrebbero il tecnico salentino come favorito a diventare l’allenatore dell’Italia. Le novità su Conte in Nazionale. Rai Sport, sempre molto vicina alle vicende della Nazionale, ha lanciato una nuova indiscrezione,con il giornalista Ciro Venerato...🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte-Nazionale, l’indiscrezione in diretta: la posizione di De Laurentiis Conte in Nazionale? De Laurentiis si cautela così, l’indiscrezione è clamorosaCon il futuro di Antonio Conte incerto, con le sue stesse parole sulla Nazionale che continuano ad alimentare il dibattito, Alfredo Pedullà ha... Napoli, caso Lukaku: la posizione di De Laurentiis e Conte e il ruolo di De BruyneNapoli, 2 aprile 2026 - Ieri una lunghissima chiacchierata a Radio Crc per parlare del momento no (per usare un eufemismo) del calcio italiano, con...