Napoli ancora un flop per il titolare | Noia cosmica giornata di latitanza!

Nel match tra Napoli e Como, il centrocampista belga ha offerto una prestazione senza luci, rimanendo in ombra per tutta la partita. La squadra si è conclusa con un risultato di 0-0, senza occasioni significative da entrambe le parti. De Bruyne, ancora una volta, ha mostrato difficoltà nel contribuire alla manovra offensiva e alla fase di impostazione. La giornata si è conclusa con una prestazione deludente per il centrocampista e la squadra.

De Bruyne ancora sottotono nel match del Napoli a Como in una prestazione da dimenticare: gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 e il centrocampista belga incarna il vuoto tattico della squadra. De Bruyne ‘latitante’: il simbolo della difficoltà del Napoli a Como. Como-Napoli termina 0-0 allo stadio Sinigaglia in una gara che racconta di una squadra svuotata di idee e proposte. Il Mattino non usa mezzi termini nel giudicare la prestazione degli azzurri, definendo la giornata “il sabato del grande sonno” e ribattezzando lo spettacolo offerto come “ noia cosmica “ e “micidiale stallo tattico”. Tra i volti più deludenti della serata spicca Kevin De Bruyne.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Notizie correlate Il Verona cade ancora e resta in 10: espulso un titolare che salterà il NapoliL’Hellas Verona si prepara ad affrontare la sfida contro il Napoli con un’assenza pesante. Leggi anche: Serie A, tra Milan e Juve vince ancora la noia ma Champions più vicina Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Movida a Napoli, ancora un flop: maggioranza spaccata. Resta la deregulation; Calcio nella bufera, avviso di garanzia per il designatore degli arbitri: è indagato per concorso in frode sportiva – Cosa sappiamo; L’Udinese è un motorino: stasera all’Olimpico con la Lazio per riprendere la marcia verso quota 50 punti; Hojlund, McTominay e Alission, il Napoli ricomincia da 3. Movida a Napoli, ancora un flop: maggioranza spaccata. «Resta la deregulation»Salta il provvedimento sulla movida. La maggioranza di Gaetano Manfredi non trova l’accordo dopo una riunione di oltre due ore. E chiede che la delibera venga rinviata al prossimo ... ilmattino.it La partita tra Como e Napoli ha riaperto il dibattito su Kevin De Bruyne: problema o risorsa per gli azzurri Non una prova brillante del belga, anche e soprattutto a causa del pressing alto e asfissiante dei lariani nel primo tempo, che lo ha portato ad essere so - facebook.com facebook Missione di Rubio a Roma. Occhi sul comando Nato di Napoli x.com