Nel campionato di Serie A, le partite tra Milan e Juventus continuano a essere caratterizzate da risultati senza reti, con il quarto pareggio 0-0 nelle ultime cinque sfide tra le due squadre. Nonostante la mancanza di gol, entrambi i team mantengono ottime posizioni in classifica e si avvicinano alla qualificazione per la prossima Champions League. La sfida tra le due formazioni si conferma comunque un punto di riferimento nel campionato italiano.

Tra Milan e Juventus vince ancora la noia. Con il quarto 0-0 nelle ultime cinque partite i rossoneri e i bianconeri fanno comunque un passo avanti importante per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan dell’ex Allegri scivola al terzo posto in classifica con 67 punti, a -2 dal Napoli e a -12 dall’Inter che nel prossimo weekend potrebbe laurearsi campione d’Italia anche senza giocare se azzurri e rossoneri non vinceranno. La Juventus di Spalletti difende invece il suo quarto posto con 64 punti, 3 in più della coppia Como-Roma. L’obiettivo non è ancora raggiunto per entrambe, perché lariani e giallorossi non molleranno fino all’ultimo e ci sarà quindi da lottare.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, tra Milan e Juve vince ancora la noia ma Champions più vicina

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