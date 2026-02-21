Il Verona cade ancora e resta in 10 | espulso un titolare che salterà il Napoli
L’Hellas Verona perde ancora punti e rimane in dieci uomini dopo l’espulsione di un giocatore chiave. Durante la partita contro il Sassuolo, Al-Musrati è stato allontanato dal campo al minuto 85 per aver ricevuto due cartellini gialli. La sua assenza peserà nella prossima sfida contro il Napoli, dove la squadra dovrà fare a meno del suo centrocampista titolare. La squadra si prepara a questa importante partita con qualche preoccupazione in più.
L’ Hellas Verona si prepara ad affrontare la sfida contro il Napoli con un’assenza pesante. Durante l’anticipo della 26esima giornata di Serie A contro il Sassuolo, Al-Musrati è stato espulso al minuto 85? per doppia ammonizione. La perdita di Al-Musrati rappresenta un duro colpo per la squadra scaligera, già in difficolta in classifica e alla ricerca di punti preziosi. L’assenza del centrocampista titolare obbligherà l’allenatore del Verona a rivedere alcune scelte e puntare su delle alternative per rinforzare la squadra in mezzo al campo. Emergenza in vista del Napoli. Con Al-Musrati fuori, la situazione del Verona si complica: infatti la formazione gialloblù è alle prese con varie assenze e acciacchi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
