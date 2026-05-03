Napoli allarme da Antignano | A rischio area di potenziale valore archeologico

A Napoli, nei pressi di Antignano, è stato segnalato un rischio per un'area potenzialmente di valore archeologico. La preoccupazione deriva da problemi legati al degrado e alla sicurezza stradale, che hanno portato alla richiesta di interventi da parte della rete sociale No Box – Diritto alla Città. La questione riguarda una zona che potrebbe avere un interesse storico, ma attualmente si trova sotto osservazione a causa di condizioni di abbandono e pericolo.

Tempo di lettura: 3 minuti Non solo un Sos degrado e sicurezza viabilità, lanciato nei giorni scorsi dalla rete sociale No Box – Diritto alla Città. Ma ora, all’Arenella, sarebbe a rischio “un’area di potenziale valore archeologico”. La segnalazione è di Ermete Ferraro, coordinatore del Circolo di Napoli dei V.a.s. – Verdi Ambiente e Società. L’allarme è in una pec inviata alla Soprintendenza e all’assessore comunale all’Urbanistica, Laura Lieto. Nel messaggio, Ferraro si unisce “ alle preoccupazioni espresse dalla Rete Sociale No Box, Diritto alla Città (cui V.a.s. Napoli aderisce) in merito al ripristino di una corretta e decorosa viabilità in via San Gennaro ad Antignano”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, allarme da Antignano: “A rischio area di potenziale valore archeologico” Notizie correlate Materiali da costruzione, l'allarme di Ance Emilia Area Centro: "Prezzi a rischio. Intervenire subito""Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da... "Rischio di aperture indiscriminate nell'area a maggiore presenza di centri commerciali", l'allarme di Cna Abruzzo“Cna Abruzzo segue con grande attenzione e forte preoccupazione il dibattito in corso sulla pianificazione della grande distribuzione organizzata...