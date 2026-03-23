ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione violenta nel Catanese. Un uomo non ha accettato la fine della relazione con la sua ex compagna e ha dato vita a una brutale aggressione in strada ad Acireale, colpendo la donna e il suo nuovo partner con un coltello. Cinque coltellate al rivale. L’aggressore, un 39enne originario di Aci Sant’Antonio, è stato identificato e arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Durante l’attacco ha sferrato cinque fendenti contro il nuovo compagno della donna, al culmine di un acceso confronto. Vittima operata d’urgenza. L’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico immediato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Acireale, accoltella il nuovo compagno della ex: arrestato per tentato omicidio

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