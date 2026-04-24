Prima della partita contro la Cremonese, valida per la 34ª giornata di Serie A, l’allenatore del Napoli ha commentato alcune statistiche della squadra, affermando che nella sfida precedente contro la Lazio si era raggiunto un possesso palla del 70 per cento. Ha inoltre sottolineato che i giocatori sono intelligenti e che hanno compreso quali aspetti non hanno funzionato nelle ultime partite. L’intervista è stata rilasciata a DAZN.

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© Calcionews24.com - Napoli, Conte prima della Cremonese: «Contro la Lazio 70% di possesso palla ma i ragazzi sono intelligenti e sono i primi ad aver capito cosa non ha funzionato»

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