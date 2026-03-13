Un uomo di 42 anni, originario di Rimini, è deceduto in un incidente avvenuto sulla Marecchiese, vicino a Vergiano. La vittima, ex pilota e meccanico del Motomondiale, è rimasta coinvolta in un tragico scontro mentre viaggiava in moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La sua morte ha suscitato grande cordoglio tra amici e conoscenti.

Rimini, 13 marzo 2026 – Si chiamava Roberto Lunadei, aveva 42 anni ed era originario di Rimini il motociclista che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto lungo la Marecchiese, all’altezza di Vergiano. L’uomo, molto conosciuto nell’ambiente delle corse come ex pilota e meccanico nel Motomondiale, stava viaggiando in sella alla sua Ktm quando – per cause ancora in corso di accertamento – si è scontrato con un’auto all’incrocio con via Montefiorno. L’impatto violentissimo con un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in un tratto della strada dotato di semaforo per l’attraversamento pedonale. Secondo le prime informazioni, la moto di Lunadei stava percorrendo la Marecchiese in direzione mare–monte, mentre una Ford Focus procedeva nella direzione opposta, da monte verso mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roberto Lunadei morto in moto sulla Marecchiese, addio all’ex pilota e meccanico del Motomondiale

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