Schianto auto-moto nella notte in via Tesio a San Siro | morto il 20enne Francesco Consales

Nella notte, un incidente stradale si è verificato in via Tesio a San Siro, coinvolgendo un'auto e una moto. Un giovane di 20 anni, originario di Vercelli, ha perso la vita a seguito dello scontro. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo.

Francesco Consales, originario di Vercelli, è il 20enne morto questa notte in un incidente stradale auto-moto in via Tesio a San Siro (Milano). Consales era alla guida, senza patente, dello scooter dell'amico con cui stava viaggiando.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Schianto tra auto e moto nella notte a San Siro: due giovani in prognosi riservataDue ragazzi gravi, ricoverati in prognosi riservata all'ospedale San Carlo di Milano e al Niguarda. Leggi anche: Schianto in moto durante sorpasso nella notte a San Siro: due giovani in prognosi riservata Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Francesco Consales, chi era il 20enne morto sulla moto dell'amico dopo un sorpasso: era senza patente; Schianto tra auto e moto nella notte a San Siro: due giovani in prognosi riservata; Incidente ai Colli Portuensi: dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borsello; Incidente a Vignate, scontro tra un pullman e un camion lungo la Cassanese: cinque feriti. Schianto auto-moto nella notte in via Tesio a San Siro: morto il 20enne Francesco ConsalesFrancesco Consales, originario di Vercelli, è il 20enne morto questa notte in un incidente stradale auto-moto in via Tesio a San Siro (Milano) ... fanpage.it Schianto tra auto e moto nella notte a San Siro: due giovani in prognosi riservataSoccorsi in codice rosso per un 25enne e un 20enne che viaggiavano a bordo di uno scooter Yamaha RayZR in via Tesio (San Siro) ... milanotoday.it L’incidente in via Tesio, in zona San Siro a Milano - facebook.com facebook Il pezzo di capuano è chiarissimo. Nella riunione a san siro c'erano solo arbitri. lo sgradito doveri ha arbitrato l'Inter 5 volte (tante), il gradito colombo solo 2 (pochissime). ma ormai si leggono solo i titoli, e solo quelli "graditi" x.com