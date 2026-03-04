Venerdì 27 febbraio a Milano un tram del numero Nove è deragliato, provocando due vittime e circa quaranta feriti. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del trasporto pubblico cittadino, evidenziando come diversi fattori abbiano contribuito al disastro. Si tratta di un episodio che ha coinvolto la rete tramviaria e il personale operativo, portando all’attenzione il tema del «fattore umano» nella gestione dei mezzi pubblici.

La tragedia accaduta venerdì 27 febbraio a Milano, con una vettura del tram numero Nove deragliata, due morti e una quarantina di feriti, porta a una riflessione sulla sicurezza dei trasporti in ambito urbano e non soltanto. Non è un segreto che oltre il 70% degli incidenti nel settore dei trasporti (aeroplani, treni, automezzi e navi), sia causato dal fattore umano, ovvero dimostra che nel triangolo di interazioni formato dagli elementi «uomo, ambiente e macchina», a essere il più fallace è il primo, siamo noi. Del resto, l’affidabilità delle macchine migliora sempre, l’ambiente si dovrebbe controllare (previsioni meteo accurate, infrastrutture controllate, progetti calcolati nel dettaglio), mentre l’umano e il suo comportamento sono meno prevedibili. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tram deragliato a Milano, ecco cosa non ha funzionato (e la questione del «fattore umano»)

Tram deragliato a Milano, accertamenti sul sistema frenante che non ha funzionato: ipotesi omicidio colposoLa Procura di Milano aprirà un accertamento sul sistema frenante del tram deragliato.

Tram deragliato a Milano, ipotesi errore umano: dubbi sull’uso del cellulare da parte dell’autistaProseguono senza sosta gli accertamenti sull’incidente del tram linea 9 deragliato venerdì in viale Vittorio Veneto a Milano, tragedia che ha...

Altri aggiornamenti su Tram deragliato.

Temi più discussi: La telecamera, la velocità e lo scambio: cosa sappiamo fino ad ora sull'incidente del tram; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc; Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Tram deraglia a Milano, il malore del conducente e il sistema di frenata: questi i nodi dell'indagine.

Tram deragliato a Milano, la pista dell'errore umano: tra le ipotesi l'uso del cellulare da parte del conducenteResta da appurare se è stato un malore o una distrazione fatale, probabilmente provocata da un messaggio inviato col telefonino durante la guida, ma dagli ultimi rilievi sembra sempre più probabile ch ... msn.com

Tram deragliato, nessuna anomalia nel mezzo: l’ultima ipotesi sull’incidenteProseguono gli accertamenti delle autorità sull'incidente legato al tram deragliato a Milano. L'ultima ipotesi sul conducente. newsmondo.it

Tgr Rai Lombardia. . Tram deragliato, si attendono le analisi su scatola nera e telefono dell’autista. Malore, distrazione oppure malfunzionamento. Queste le ipotesi della procura sull’incidente che ha causato due morti e oltre 50 feriti. Il conducente è l’unico in facebook

Il conducente del #tram deragliato a Milano: "Ho preso una botta al piede, poi sono svenuto" x.com