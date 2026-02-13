Vainer Lorenzi, ex presidente dell’Uildm di Bergamo, è morto a 73 anni, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva per il suo impegno costante nel raccogliere fondi con marce, sottoscrizioni e tante iniziative solidali.

IL DOLORE. Vainer Lorenzi, 73 anni, l’impegno tra marce e sottoscrizioni. Grande tifoso atalantino e fervido credente. Venerdì 13 febbraio i funerali. Il suo carattere era gioviale, tanto da essere noto per attaccare bottone, come si dice, con tutti quelli che incontrava per le strade di Pedrengo. E il suo sorriso non nascondeva, anzi semmai amplificava, l’impegno di tutta una vita nella lotta alla distrofia muscolare, malattia della quale Vainer Lorenzi soffriva fin dalla nascita e che nel 2012 si era già portata via il fratello Fulvio. Ora anche Vainer se n’è andato: aveva 73 anni e a lungo era stato il presidente della sezione bergamasca della Uildm, l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Addio all’ex presidente Uildm di Bergamo: «Una vita a raccogliere fondi»

