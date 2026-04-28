Sap e Uildm in piazza per Telethon con i cuori di biscotto
Nel fine settimana del 1º, 2 e 3 maggio 2026, una serie di iniziative si svolgeranno in piazza a Brindisi, coinvolgendo volontari e rappresentanti di associazioni e sindacati. La Segreteria regionale e provinciale del Sindacato autonomo di Polizia e i volontari dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare saranno presenti per sostenere la campagna Telethon, con attività chiamate “cuori di biscotto”. L’obiettivo è raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica.
BRINDISI - La Segreteria regionale e provinciale del Sindacato autonomo di Polizia (Sap), unitamente ai volontari della Uuild (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), rinnova il proprio impegno sociale presenziando nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 in Piazza.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
“Io per lei”, torna la campagna Telethon: in piazza i Cuori di biscotto per la ricerca sulle malattie rareDal 1° al 3 maggio in tutta Italia la campagna di Fondazione Telethon a sostegno delle “mamme rare” e della ricerca scientifica sulle malattie...
Cuori di biscotto nelle piazze: torna la sfida di Telethon per le “mamme rare”C’è una battaglia silenziosa che si combatte ogni giorno dentro le case, tra ospedali e attese infinite.
Approfondimenti e contenuti
Dal 5 maggio Manifestazioni UILDM in diretta streamingDa giovedì 5 a sabato 7 maggio si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro (Udine) le Manifestazioni Nazionali dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), un atteso evento che vedrà i ... vita.it
Uildm: donati 170mila euroLa Giornata nazionale Uildm dal 9 al 15 ottobre si conclude con un grande risultato: 12mila gadget distribuiti e 170mila euro raccolti che si trasformeranno in servizi di trasporto, ore di formazione ... vita.it