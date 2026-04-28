Sap e Uildm in piazza per Telethon con i cuori di biscotto

Nel fine settimana del 1º, 2 e 3 maggio 2026, una serie di iniziative si svolgeranno in piazza a Brindisi, coinvolgendo volontari e rappresentanti di associazioni e sindacati. La Segreteria regionale e provinciale del Sindacato autonomo di Polizia e i volontari dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare saranno presenti per sostenere la campagna Telethon, con attività chiamate “cuori di biscotto”. L’obiettivo è raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica.