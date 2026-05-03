Musica in Corea | Nuccio Anselmo guida il Seoul World Sound 2026

Un professionista italiano è stato scelto per dirigere la direzione artistica del Seoul World Sound 2026, un evento internazionale dedicato alla musica in Corea. La sua esperienza si concentra sulla capacità di combinare diversi stili musicali, creando un ponte tra generi e culture. La scelta si inserisce in un progetto che mira a valorizzare la diversità sonora e a promuovere scambi artistici tra Corea e altri paesi.

? Cosa scoprirai Chi è il professionista che guiderà la direzione artistica a Seoul?. Come farà Nuccio Anselmo a unire stili musicali così distanti?. Quali nazioni parteciperanno allo spettacolo inaugurale dell'8 maggio 2026?. Perché questa nomina rappresenta un successo per la cultura locale?.? In Breve Inaugurazione prevista l'8 maggio 2026 presso il Teatro KBS Hall di Yeouido.. Spettacolo iniziale coinvolge artisti di Corea, Mongolia, Italia e Kirghizistan.. Festival celebra la diversità con cantanti, corpi di ballo, orchestre e cori.. Seconda edizione del festival punta sull'inclusione tra talenti affermati e giovani.. Nuccio Anselmo assume la direzione artistica del Seoul World Sound Festival 2026, un evento musicale di rilevanza globale che si prepara a celebrare la diversità sonora in Corea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica in Corea: Nuccio Anselmo guida il Seoul World Sound 2026 Notizie correlate Seoul World Sound Festival 2026, il terrasinese Nuccio Anselmo nominato direttore artisticoIl terrasinese Nuccio Anselmo è stato nominato direttore artistico del Seoul World Sound Festival 2026, una delle manifestazioni musicali più attese... Il direttore d’orchestra siciliano Di Mauro vola al “Seoul World Sound Festival”Prosegue con slancio la carriera internazionale del direttore d’orchestra siciliano Francesco Di Mauro, che continua a portare la sua bacchetta sui...