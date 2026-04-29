A Ferrara il taekwondo si apre a tutti, offrendo cinque incontri presso il centro culturale 'Il Cuore di Chisciotte' per imparare le tecniche fondamentali di questa arte marziale coreana. L'iniziativa mira a promuovere l'inclusione, coinvolgendo persone di diverse età e provenienze, senza limiti di esperienza o capacità fisiche. Le lezioni sono gratuite e aperte a chi desidera avvicinarsi a questa disciplina.

Sulla parete del centro occupazionale Il Cuore di Chisciotte c’è un’enorme frase di Gabriel Garcia Marquez: "Ciò che più stanca è vivere senza sogni". A Ferrara, il maestro di taekwondo Gregorio Oxilia ha organizzato un corso rivolto ai ragazzi con disabilità: uno spazio educativo durato cinque lezioni in cui i partecipanti hanno imparato i fondamentali e i movimenti dell’arte marziale coreana. Un’iniziativa nata grazie alla collaborazione della Polisportiva Putinati, il Comune e il Csen Taekwondo: l’Ente ha anche scelto di offrire gratuitamente ai ragazzi il materiale sportivo (dobok e cinture). Lo scorso 11 aprile si è svolta la prova finale alla presenza dell’Assessore dello Sport Francesco Traspadano Carità, il presidente della Polisportiva Putinati Andrea De Vivo, il vicepresidente di Coop 3.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Ferrara il taekwondo abbatte le barriere: l'arte marziale diventa strumento d'inclusione

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