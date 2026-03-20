Firenze neonata muore 4 giorni dopo il parto | aperta inchiesta

A Firenze, una neonata è deceduta quattro giorni dopo essere nata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Careggi. La vicenda ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte delle autorità competenti per chiarire le circostanze del decesso. La piccola era stata ricoverata subito dopo la nascita e si trovava sotto osservazione medica da alcuni giorni.

Firenze, 20 marzo 2026 – Una neonata è morta a quattro giorni dal parto nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Careggi. Il decesso della piccola è avvenuto domenica e la Procura di Firenze nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo in ambito sanitario. Massimo riserbo dagli inquirenti. Il pm titolare dell’inchiesta, Vincenzo Nitti, ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile (autopsia) per individuare le cause del decesso: ha dato incarico al medico legale e a un consulente specialista. Il loro compito sarà quello di accertare se nelle varie fasi del parto ci siano state condotte del personale medico che possano aver provocato la morte della piccola, o se sia possibile individuare delle procedure che, se non omesse, avrebbero potuto salvarle la vita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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