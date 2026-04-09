Addio ad Oronzo Farfalletta fondatore dell’Isola che non c’è e grande tifoso del Manfredonia
Se ne va Oronzo Farfalletta, noto per aver fondato l’Isola che non c’è, un luogo simbolo della città del Golfo vicino all’Acqua di Cristo. Era anche un grande tifoso del Manfredonia, squadra di calcio locale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i cittadini e gli appassionati di sport. La comunità si prepara a ricordarlo nelle prossime ore con un momento di raccoglimento.
Manfredonia piange Oronzo Farfalletta, il fondatore nonchè anima dell’Isola che non c’è, angolo di paradiso della città del Golfo nei pressi dell’Acqua di Cristo. Celebri i suoi bagni di Capodanno, ormai divenuti icona della città, e grande fan del Manfredonia Calcio. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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