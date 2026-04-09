Addio ad Oronzo Farfalletta fondatore dell’Isola che non c’è e grande tifoso del Manfredonia

Se ne va Oronzo Farfalletta, noto per aver fondato l’Isola che non c’è, un luogo simbolo della città del Golfo vicino all’Acqua di Cristo. Era anche un grande tifoso del Manfredonia, squadra di calcio locale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i cittadini e gli appassionati di sport. La comunità si prepara a ricordarlo nelle prossime ore con un momento di raccoglimento.