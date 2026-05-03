Muore di parto al San Giovanni di Dio | piena collaborazione dell’Asl con la procura

Un'inchiesta è stata avviata dalla Procura in seguito alla morte di una giovane donna avvenuta il 1° maggio presso l'ospedale San Giovanni di Dio, nel corso del parto. L’Azienda sanitaria ha dichiarato di collaborare pienamente con le autorità, coinvolgendo i propri professionisti per fare chiarezza sui fatti. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra gli operatori sanitari.

FIRENZE – L’Azienda sanitaria, con i suoi professionisti, garantisce la piena collaborazione con la Procura che ha avviato un’inchiesta sul decesso dello scorso 1 maggio di una giovane paziente presso l’ospedale San Giovanni di Dio, al termine della sua prima gravidanza. La giovane donna è entrata in travaglio spontaneo ed è stata seguita dall’équipe ostetrica fino al parto, avvenuto regolarmente nella giornata del 30 aprile. Dalla comparsa dei primi segni di emorragia post partum, l’équipe multidisciplinare – ostetrici, anestesisti-rianimatori, chirurghi – ha operato in modo coordinato e continuo per l’intera durata dell’evento, applicando tutti i protocolli previsti per le emergenze ostetriche di questa gravità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Muore di parto al San Giovanni di Dio: piena collaborazione dell’Asl con la procura Notizie correlate Nel cuore del paziente con due capsule per elettro-stimolazione. Intervento con pacemaker innovativo al San Giovanni di DioFirenze, 22 aprile 2026 – Un passo avanti importante nella cardiologia arriva dall’ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato eseguito il primo... Neuroradiologia dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”: convegno all'Lloyd’s Baia HotelSi conferma tra gli appuntamenti più rilevanti del panorama scientifico nazionale il Corso di Neuroradiologia Interventistica, giunto alla XIX... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Muore dopo il parto all’ospedale Torregalli, via all’inchiesta; Firenze, muore dopo il parto a Torregalli: aperta un’inchiesta della procura; Sara muore a 39 anni, a soli quattro mesi dal parto: si era sposata in ospedale pochi giorni prima di spegnersi; Sara Gastaldello muore in 15 giorni a 39 anni, quattro mesi dopo la nascita della sua piccola. Si era sposata pochi giorni prima in ospedale. Firenze, giovane madre muore dopo il parto in ospedale: la Procura apre un’indagine e sequestra la documentazione clinicaLa donna era alla prima gravidanza. L’Asl parla di emorragia post partum, complicanze improvvise e piena collaborazione con i magistrati ... affaritaliani.it Neomamma di 24 anni muore dopo parto in ospedale a Firenze, aperta un’inchiestaUna ragazza di 24 anni è morta all’ospedale Torregalli di Firenze a causa di un’emorragia post-partum. Il figlio appena nato è invece in buone condizioni. Aperta un’inchiesta. Il modo più veloce per l ... fanpage.it Ha un arresto cardiaco durante la gara di enduro: muore un pilota 67enne #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook