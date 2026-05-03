Una giovane donna di 24 anni è deceduta poche ore dopo aver dato alla luce un bambino presso l’ospedale di Firenze. La famiglia ha presentato una denuncia, affermando che quanto accaduto non doveva succedere. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità locale e le autorità sanitarie.

Tragedia all’ospedale Torregalli: 24enne muore dopo la nascita del figlio, aperta un’inchiesta. Una giovane donna di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito all’ospedale di Firenze. Il compagno ha presentato una denuncia per presunto omicidio colposo, mentre la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire cosa sia accaduto. Il neonato sta bene, ma resta il dramma di una morte improvvisa dopo un parto inizialmente regolare. Il parto e le prime complicazioni: emorragia post partum. La vicenda si è verificata tra il 30 aprile e il 1° maggio presso l’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio (Torregalli). Secondo quanto ricostruito, la donna era entrata in travaglio spontaneo ed è stata seguita dall’équipe ostetrica fino al parto, avvenuto regolarmente.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Muore a 24 anni dopo il parto a Firenze, il compagno denuncia: ‘Non doveva succedere’, indagine e dubbi

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