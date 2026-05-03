Multe fino a 500 euro a Napoli sfila il funerale degli artisti di strada

Corteo di protesta nel centro storico contro multe e divieti per gli artisti di strada. Questo pomeriggio musicisti e performer hanno sfilato da piazza San Domenico Maggiore fino a piazza Dante, ribattezzando l’iniziativa il "funerale degli artisti di strada".Nel mirino il regolamento comunale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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