Il difensore Muharemovic ha indicato l’Inter come prima scelta per la prossima stagione, preferendola ad altre opzioni. La Juventus si trova ora a valutare le conseguenze di questa preferenza, mentre il giocatore sembra aver già espresso una chiara preferenza. La situazione riguarda principalmente le scelte di mercato e le trattative in corso, con attenzione rivolta alle decisioni che potrebbero influenzare il futuro del calciatore.

di Francesco Spagnolo Muharemovic, il difensore continua a preferire l’Inter alle altre destinazioni. Ma per il momento l’accordo con il Sassuolo non è chiuso. Il calciomercato entra in una fase rovente e il nome di Muharemovic è diventato il centro nevralgico delle trattative in casa nerazzurra. Il talentuoso difensore ha espresso una volontà ferrea, mettendo nero su bianco le proprie intenzioni per il futuro immediato. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Muharemovic ha dato priorità all’Inter, una scelta che non risale affatto alle ultime ore, ma che affonda le radici in un corteggiamento iniziato già da diverse settimane. Il giocatore vede nel progetto tecnico di Chivu l’ambiente ideale per compiere il definitivo salto di qualità, preferendo la maglia nerazzurra a diverse altre offerte pervenute da club italiani e stranieri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic, svolta in arrivo? Il difensore ha questa priorità per la prossima stagione. Cosa cambia per la Juve

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